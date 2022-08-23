(ÖZET) Manchester United-Liverpool maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında büyük bir maç oynandı, Manchester United sahasında, Liverpool'u ağırladı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve galibiyetle tanışmayan iki takımın mücadelesinde kazanan Kırmızı Şeytanlar oldu.

İlk iki maçını kaybeden ManU dev maça çok iyi başladı, 16'da sahneye yıldızı Jadon Sancho çıktı ve skoru 1-0'a getirdi. 53'te Marcus Rashford, farkı 2'ye çıkartan golü attı ve Old Trafford'u ayağa kaldırdı: 2-0.

Bu dakikanın ardından baskılarını artıran Liverpool, 81'de süperstarı Mohamed Salah'la bir gol bulsa da puan için yeterli olmadı ve zorlu maçı Manchester United 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ManU bu sezon ilk galibiyetini alırken, Liverpool da iki beraberlik sonrasında ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puan hasretini sürdürdü.

Öte yandan United'daki geleceği belirsizliğini koruyan, son dönemde 'kriz' haberleriyle gündeme gelen Cristiano Ronaldo 86. dakikada oyuna girdi.