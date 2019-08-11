Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Chelsea, Premier Lig'in ilk haftasında Wan-Bissaka, Maguire, James gibi takviyerle sezona başlayan Manchester United'a konuk oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı Frank Lampard'lı Chelsea’yi 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi United'a 3 puanı getiren goller, 18 ve 37'de Marcus Rashford, 65'de Anthony Martial ve 81'de Daniel James'den geldi. Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United’ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Chelsea'li Bakayoko ve Manchester United'lı Fred maç kadrosunda yer almadı.

Manchester United'ın 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Swensea'den transfer ettiği 21 yaşındaki Daniel James, oyuna girdikten 8 dakika sonra Premier Lig'deki ilk golünü atarak sezona harika bir başlangıç yaptı.

'Fantastik bir performans sergiledi'

Kırmızı Şeytanlar'ın eski hocası Jose Mourinho, Harry Maguire'e övgüler yağdırdı ve ''Harry, 'Maçın Adamı' ödülünü hak eden bir performans sergiledi. Karakteriyle ve oyunu okumasıyla bu takım için ne kadar kritik bir oyuncu olacağını gösterdi. Fantastik bir performans..." ifadelerini kullandı.

87 milyon Euro karşılığında United'ın yolunu tutan ve futbol tarihinin bonservis bedeli ödenen en yüksek savunma oyuncususu olan Harry Maguire, Chelsea hücumcularına geçit vermedi, maçın yıldızlarından oldu.

Frank Lampard, Chelsea'nin başında çıktığı ilk Premier Lig maçını kaybetti.