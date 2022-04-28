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(ÖZET) Manchester United - Chelsea maç sonucu: 1-1

Premier Lig'in 37. hafta maçında Manchester United, evinde ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, lig tarihinde 37 yaşında 17 gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

28 Nisan 2022, Perşembe 23:43 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Manchester United - Chelsea maç sonucu: 1-1

Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Manchester United, Chelsea'yi ağırladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

60. dakikada Chelsea, Marcos Alonso'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

62. dakikada Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golle Cristiano Ronaldo, lig tarihinde 37 yaşında 17 gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlikle Chelsea 66, Manchester United 55 puana yükseldi.

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