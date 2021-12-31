(ÖZET) Manchester United - Burnley maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta karşılaşmasında, Manchester United sahasında Burnley'i konuk etti. Sahadan ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip ayrılan Manchester United, 3 puanın sahibi oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Scott McTominay, 27. dakikada Ben Mee (kendi kalesine) ve 35. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Burnley'nin tek golünü ise 38. dakikada Aaron Lennon attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 31'e yükseltirken, Burnley 11 puanda kaldı.



