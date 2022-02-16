(ÖZET) Manchester United-Brighton maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Manchester United, Brighton'ı konuk etti. Son olarak art arda oynadığı Burnley ve Southampton maçlarından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kırmızı Şeytanlar, son 7 karşılaşmasını kaybetmeyen Brighton'ın serisini bozdu.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da pozisyonlarını gole çeviremedi. İkinci devrede ise ManU'nun Portekizli süperstarı sahneye çıktı. Tam 6 maçtır suskun olan ve 2022'de henüz golle tanışamayan Cristiano Ronaldo harika bir golle United'ı öne geçirdi.

54'te konuk ekipte Lewis Dunk kırmızı kart gördü. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğü daha çok Manchester temsilcisine geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında bir diğer Portekizli yıldız Bruno Fernandes fileleri havalandırdı ve mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla United puanını 43 yapıp ampiyonlar Ligi potasına girerken, Brighton ise 33 puanda kaldı.



