(ÖZET) Manchester United-Barcelona maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paul Pogba’lı Manchester United, Old Trafford'da Lionel Messi’li İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti.

Şampiyonlar Ligi serüvenine H Grubu'nda başlayan United, topladığı 10 puanla Juventus'un ardından ikinci sırada son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Son 16'da PSG ile eşleşen yıldızlar topluluğu PSG'ye ilk maçta evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanş maçında herkes Fransız ekibinin çeyrek finale yükseleceğini düşünürken, Solskjaer'in öğrencileri büyük bir sürprize imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi olmayı başarmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Messi korkuttu! Kanlar içinde kaldı

Kırmızı Şeytanlar bir kez daha bir sürpriz için sahaya çıktılar. Ancak güçlü Barcelona karşısında bir türlü istedikleri gole ulaşamadılar. Katalan ekibi ise özellikle topa hakim bir oyun ortaya koyarak rakibine çok fazla şans tanımadı ve 13. dakikada Luke Shaw'un topu kendi ağlarına göndermesiyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester United, Barcelona'ya karşı Old Trafford'da isabetli şut atamadı. Solskjaer'in öğrencileri maç içerisinde Barcelona'nın oynadığı oyuna ayak uydurmak zorunda kalınca istedikleri pozisyonlara bir türlü giremediler.

Valverde'nin öğrencileri de bu skorla bir sonraki maç öncesi avantajı sağlamayı başardılar.

Rövanş mücadelesi 16 Nisan Salı günü Nou Camp'ta oynanacak.