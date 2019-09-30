(ÖZET) Manchester United-Arsenal maç sonucu: 1-1

Premier Lig’in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Arsenal’ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang’ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 9'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Unai Emery'nin ekibi ise 12 puanla 4. sıraya yerleşti. Pierre Aubameyang ise 7 lig maçında 7 gol atmayı başardı.