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(ÖZET) Manchester City - Watford maç sonucu: 5-1

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Watford'u konuk etti. Manchester City, Gabriel Jesus'un 4 gol ile yıldızlaştığı maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü.

23 Nisan 2022, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Manchester City - Watford maç sonucu: 5-1

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Watford'u konuk etti. Manchester City, Gabriel Jesus'un 4 gol ile yıldızlaştığı maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Manchester City 4. ve 23. dakikalarda Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip ekip Watford ise 28. dakikada Kamara ile farkı 1'e indirdi. 34. dakikada Rodri farkı yeniden 2'ye yükselten golü ağlara gönderdi. İlk yarı 3-1'lik skorla geçilirken, ikinci yarıya da etkili başlayan Manchester City, Gabriel Jesus'un 49. dakikada (P) ve 53. dakikada bulduğu gollerle maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Ligde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken puanını 80'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Watford ise 22 puanda kaldı.

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