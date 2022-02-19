(ÖZET) Manchester City-Tottenham maç sonucu: 2-3

İngiltere Premier Ligi nefes kesen bir maça sahne oldu. Lider Manchester City, son 3 maçını kaybeden Tottenham'ı konuk etti.

Karşılaşmaya Londra ekibi adeta 1-0 önde başladı. Henüz 4. dakikada Heung-Min Son'un asistinde Dejan Kulusevski ağları sarstı ve Tottenham 1-0 öne geçti. 33'te bu sezonun en formda isimlerinden Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan, Manchester ekibi adına sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. İlk yarıda karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci devrede Pep Guardiola'nın öğrencileri baskıları artırdı, oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Fakat golü bulan taraf yine Tottenham oldu. 59'da Heung-Min Son yine asistini yaptı, golü bu kez Harry Kane attı, Eflatun-Beyazlılar skoru 2-1'e getirdi.

Bu dakikanın ardından Manchester City tüm kozlarıyla rakip kaleye yüklendi. Tottenham baskıdan bunalırken, 90+1'de City penaltı kazandı. Topun başına geçen Riyad Mahrez hata yapmadı ve bir kez daha skora dengeyi getirdi: 2-2. Tam mücadele bu skorla bitti diye düşünülürken, 90+5'te Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı, duble yaptı ve skoru belirledi: 2-3.

Bu sonuçla 3 maçı eksik olan Tottenham puanını 39 yaparken, lider City 15 karşılaşma sonra kaybetti ve 63 puanda kaldı.