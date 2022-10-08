(ÖZET) Manchester City-Southampton maç sonucu: 4-0

Manchester City, Premier Lig'in 9. haftasında Southampton'ı ağırladı. Etihad Stadı'nda Andy Madley'nin yönettiği 90 dakikayı baştan sona üstün götüren City, rahat bir galibiyet aldı. 20. dakikada Joao Cancelo, 32. dakikada Philip Foden, 49. dakikada Riyad Mahrez ve 65. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Pep Guardiola'nın ekibi, 23 puanla liderliğini sürdürdü.

Üst üste 3. galibiyetini alan Manchester ekibi, farklı galibiyetle namağlup unvanını da korudu. City'nin Norveçli süperstarı Haaland, çıkışını Southampton karşısında da sürdürdü. Yıldız forvet, bu sezon toplamda 20., Premier Lig'de ise 15. golünü atmayı başardı.

22 yaşındaki golcü, aynı zamanda Sergio Agüero'nun ardından Manchester City formasıyla arka arkaya 7 Premier Lig maçında gol atan ikinci oyuncu oldu. Arsenal maçı ertelenen City, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını 22 Ekim'de Brighton ile oynayacak.

Üst üste 4. mağlubiyetini alarak 7 puanla 16. sırada bulunan Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton ise önümüzdeki hafta konuk edeceği West Ham karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak.



