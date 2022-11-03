(ÖZET) Manchester City - Sevilla maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynandı. G Grubu'nda Manchester City, sahasında Sevilla'yı konuk etti. İlk yarıyı geride kapatan City, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Manchester City'yi galibiyete taşıyan goller; 52. dakikada Rico Lewis, 73. dakikada Julian Alvarez ve 83. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 31. dakikada Rafa Mir kaydetti.

Karşılaşma öncesi iki takımın da yeri kesinleşmişti ki Manchester City, 14 puanla grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna ilerlerken Sevilla ise 5 puanla üçüncü sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Marcao devam edemedi

Sevilla'da karşılaşma öncesinde durumu belirsiz isimlerden biri Galatasaray 'ın eski stoperi Marcao'ydu. Oynayıp oynamayacağı merak edilen Brezilyalı savunmacı, teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından ilk 11'de görevlendirilse de yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle 45+1. dakikada yerini Nemanja Gudelj'e bıraktı.