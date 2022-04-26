(ÖZET) Manchester City - Real Madrid maç sonucu: 4-3

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz temsilcisai sahasında Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'ini konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadeleden Manchester City 4-3'lük galibiyet ile ayrılmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.

7 golün atıldığı büyük mücadeleye ev sahibi Manchester City etkili başladı. 2. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen İngiliz ekibi, 11. dakikada Gabriel Jesus ile skoru 2-0'a getirdi. Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirirken ilk yarı 2-1'lik skorla geçildi. İkinci yarı da gollerle başladı. 53. dakikada Manchester City skoru 3-1'e getirirken, Madrid ekibi yalnızca 2 dakika sonra Vinicius Junior'ın golüyle yeniden ağları havalandırdı. 74. dakikada Manchester City bu sefer Bernardo Silva'nın şık golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Real Madrid bir kez daha pes etmedi ve 83. dakikada penaltıdan Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi.

Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Real Madrid'in ev sahipliğine Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | Mücadelenin 2. dakikasında Manchester City, Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mahrez, merkeze doğru hareketlenip altı pasın üzerindeki De Bruyne'u gördü. Belçikalı yıldız kafayı vurdu ve ağları sarstı. City 1-0 önde!

GOL | Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı 2'ye yükseltti. Sol taraftan ilk golün sahibi De Bruyne içeri ortaladı, Kroos'un uzaklaştıramadığı top Jesus'un önünde kaldı, Jesus düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

17'| Manchester City atağa çıkarken topu kapan Real Madrid'de Benzema, Vinicius Jr'a pasını aktardı. Brezilyalı futbolcunun kaleye yaklaşarak çektiği şutta top kornere çıktı.

26'| Real Madrid etkili geldi. Ceza sahasında topu kapan Karim Benzema, pasını Vinicius Jr.'a aktardı. Vinicius Jr.'ın yeniden Benzema'ya gönderdiği top savunmadan sekip yan direğe çarptı.

27'| Manchester City hızlı hücumda Real Madrid savunmasını eksik yakaladı. Riyad Mahrez'in ceza sahası çaprazından kaleye vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31'| Real Madrid'de Benzema sol kanttan ortasını yaptı. Savunmadan ileriye çıkan Alaba, kafa vurulunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.

GOL | Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Mendy'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Benzema, gelişine vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

40'| Manchester City'nin ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Mahrez topu uzak direğe doğru gönderdi. Kaleci Courtois topu uzaklaştırmayı başardı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

48'| Sağ kanattan ceza sahasına giren Mahrez, kaleye şutunu gönderdi. Top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Phil Foden, şutunu gönderdi. Araya giren Carvajal golü önlemeyi başardı.

GOL | Manchester City 53. dakikada Phil Foden ile skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanatta topu kapan ve dip çizgiye inen Fernandinho, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topa yükselen Foden kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi..

GOL | Real Madrid yalnızca 2 dakika sonra skora dengeyi getirdi. 55. dakikada sol kanattan atağa çıkan Vinicius Jr. ters köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

62'| Benzema, sol kanattan ceza sahasına doğru girdi. Fransız golcünün içeriye doğru çevirdiği topta Dias son anda kafa ile topu uzaklaştırdı.

68'| Zinchenko'nun sol kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği topta penaltı noktası üzerinde Laporte şutunu gönderdi. Top kaleci Courtois kontrol etti.

GOL | Manchester City 74. dakikada Bernardo Silva ile skoru 4-2'ye getirdi. Ceza sahasının hemen önünde Zinchenko yerde kaldı. Maçın hakemi avantajı oynatırken topu önünde bulan Bernardo Silva, zor pozisyonda şutunu gönderi ve topu ağlarla buluşturdu.

77'| Manchester City'de Mahrez, savunma oyuncularından sıyrılarak kaleye şutunu gönderdi. Top direğin dibinden dışarıya gitti.

GOL | 80. dakikada Real Madrid, laporte'un kafasında sekip eline çarpan top nedeniyle penaltı kazanadı. Topun başına geçen Karim Benzema topu ağlara gönderdi.

86'| Real Madrid'de Vinicius Jr. ceza sahası önünden kaleye şutunu gönderdi. Top kaleyi bulmadı.

MAÇ SONUCU | 7 golün atıldığı dev maçtan Manchester City 4-3'lük galibiyet ile ayrıldı.

Manchester City - Real Madrid 11'ler

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.