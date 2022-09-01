(ÖZET) Manchester City-Nottingham Forest maç sonucu: 6-0

İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, ligin yeni ekibi Nottingham Forest'e acımadı, gol oldu yağdı... Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bedelle kadroya katılan Erling Haaland mücadeleye çok hızlı başladı.

Norveçli golcü 12, 23 ve 38. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve Manchester temsilcisini soyunma odasına 3-0'lık skorla götürdü. İkinci devrede de Pep Guardiola'nın ekibinin durmaya niyeti yoktu. City 50'de Joao Cancelo'nun golüyle farkı 4'e çıkarttı. 65 ve 87'de Julien Alvarez'in dublesi maçın skorunu belirledi: 6-0.

Bu sonuçla City puanını 13 yapıp yoluna kayıpsız lider devam eden Arsenal'i (15) takip etmeye devam etti. Nottingham Forest ise 4 puanla 15. sırada kaldı.

Öte yandan Dortmund'daki harika oyunu sonrasında Manchester City'deki performansı merak edilen Haaland ise 6. maçında 9 gol, 1 asiste ulaştı.