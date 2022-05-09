(ÖZET) Manchester City - Newcastle United maç sonucu: 5-0

Manchester City, Premier Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Newcastle United karşısında zorlanmadı. Etihad Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Pep Guardiola'nın ekibi, 90 dakikayı 5-0 önde tamamladı. City'ye 3 puanı getiren goller; 19 ve 90+3'te Raheem Sterling, 38'de Aymeric Laporte, 61'de Rodri ve 90'da Phil Foden'dan geldi.

PREMIER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Liverpool'un Tottenham'la 1-1 berabere kaldığı haftada fırsatı iyi değerlendiren Manchester ekibi, bu galibiyetle puan farkını 3'e çıkardı, haftayı 86 puanla lider tamamladı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Eddie Howe'lu Newcastle ise 43 puanla 13. basamakta yer aldı.