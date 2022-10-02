(ÖZET ) Manchester City - Manchester United maç sonucu: 6-3

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Manchester City'nin golleri 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Manchester United'ın gollerini ise 56. dakikada Antony, 84 ve penaltıdan 90+1. dakikada Anthony Martial attı. Erling Haaland, 3 golünün yanı sıra 2 de asist yaparak 5 gole doğrudan etki etti.

Haaland ve Foden'dan hat-trick

İlk yarıda Manchester City'yi 4-0'lık üstünlüğe taşıyan goller 8. ve 55. dakikalarda Phil Foden ile 34 ve 37. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Haaland'ın iki golünde de asisti yapan isim Kevin de Bruyne olurken Foden'ın gollerinde Bernardo Silva ve Erling Haaland asist yapan oyuncular oldular.

Erling Haaland, 64. dakikada ise Sergio Gomez'in asistinde hat-trick yapmasını sağlayan golü atarak takımına 5-1'lik üstünlüğü getirmişti ki 72. dakikada bu kez kendisinin yaptığı asistte Phil Foden da hat-trick yapmasını sağlayan golü attı.

8 maçta 14 gol!

Erling Haaland, Manchester United karşısında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'deki 8. maçında 14. golüne ulaştı. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 11 maçta ise 17 gol atmış oldu. Haaland, Manchester City ile Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında hat-trick yapmayı başardı.

Yine Ekim yine 6!

Manchester City, 23 Ekim 2011'de Old Trafford deplasmanında yine ezeli rakibi Manchester United'ı 6 golle geçmişti. O maçta Manchester City'nin ilk 2 golü daha sonra Adana Demirspor forması da giyecek olan Mario Balotelli'den gelmişti.

United taraftarları stadı terk etti

Karşılaşmada henüz ilk yarı sona erdiği anda da olsa Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etmeye başlamışlardı.

United'dan kötü alışkanlık

Manchester United, bu sezon ikinci kez ilk yarıda 4 gol yediği bir karşılaşma oynuyor. United, sezonun ikinci haftasında Brentford deplasmanında da ilk yarıyı 4-0 geride kapatmıştı.

Brentford'dan paylaşım

13 Ağustos'taki Premier Lig karşılaşmasında United'a karşı ilk yarıda 4-0'lık üstünlüğü yakalayan Brentford, Manchester City'nin de aynı skoru alması sonrası resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.





Varane devam edemedi

Maç içinde ayak bileğinden sakatlık yaşayan Raphael Varane, 40. dakikada yerini Victor Lindelöf'e bıraktı.