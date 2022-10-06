(ÖZET) Manchester City - Kopenhag maç sonucu: 5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü hafta maçları kapsamında Manchester City, sahasında Kopenhag'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller; 7. ve 32. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada kendi kalesine David Khocholova, 55. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 76. dakikada Julian Alvarez'den geldi. İlk yarıda 2 golle yine maça damga vurmayı başaran Erling Haaland, ikinci yarı öncesinde yerini Cole Palmer'a bıraktı.

Bu sonuçla Manchester City, 3'te 3 yaparak 9 puanla grubun zirvesinde yer alırken sadece iç sahada Sevilla ile berabere kalan Kopenhag ise 1 puanda kaldı.