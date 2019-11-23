(ÖZET) Manchester City-Chelsea maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında yıldızlar topluluğu Manchester City, taraftarı önünde transfer yasağıyla sezona giren ve genç ağırlıklı oyuncularla zirve kovalayan Chelsea'yi konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Martin Atkinson'ın düdük çaldığı dev maçta kazanan taraf ev sahibi oldu. City mücadelede 1-0 getriye düşmesine rağmen kısa sürede skoru bulmayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi City'nin gollerini 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 21. dakikada Fransız futbolcu Kante'den geldi. Bu gol takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.

90+4. dakikada Mancjhester City'nin yıldız futbolcusu Sterling'in attığı gol ofsayt gerekçesiyşle sayılmadı. Pozisyonun ardından maçın da sonucu bir nevi belirlenmiş oldu.

Alınan bu sonuçla City puanını 28'e yükseltti ve önünde bulunan Chelsea'nin sıralamada önünde geçmiş oldu. Chelsea ise aldığı mağlubiyetle 26 puanda kaldı.

Ev sahibi City'de Sane, Laporte, Zinchenko sakatlıkları, Bernardo Silva ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemedi. Chelsea'de ise Loftus-Cheek ile Rüdiger sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede forma giyemediler.