(ÖZET) Manchester City-Chelsea maç sonucu: 2-0

İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşması adeta Şampiyonlar Ligi finali tadındaydı... İngilizler'in iki dev ekibi; Manchester City ile Chelsea kapıştı. İki takımın da rotasyonlu kadrolarıyla başladığı dev mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erse de karşılaşmada heyecan fırtınası yaşandı.

İkinci yarı golle başladı, 53'te Riyad Mahrez ve 58'de Julian Alvarez sahneye çıktı, City 2-0'ı yakaladı. Chelsea gol için bastırdı ancak bir türlü aradığını bulamadı! Böylece dev randevuyu City kazandı ve tur atladı. Graham Potter'ın Chelsea'si ise kupaya erken havlu attı.

Chelsea'da kötü gidişat sürüyor

Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından Brighton'a bonservis ödeyerek teknik direktör Graham Potter'ı transfer eden Maviler yeni hocasıyla yeni macerasına harika başlamıştı. Ancak son haftalarda işler Chelsea adına sarpa sardı. Ligde 4 haftadır kazanamayan İngiliz devi kupada da çok erken saf dışı kaldı.



