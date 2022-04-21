(ÖZET) Manchester City-Brighton maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında lider Manchester City sahasında Brighton'ı konuk etti. Bu sezon ligde sadece 3 mağlubiyet alan Pep Guardiola'nın ekibi, Brighton engelini geçti.

Taraftarı önünde oynayan Maviler ilk 45 dakikada rakip kalede yoğun baskı kursa da bir türlü aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci devreye yine City hızlı başladı. 53'te Riyad Mahrez ağları sarstı ve Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi. 65'te genç yıldız Philip Foden sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı. 82'de Bernardo Silva maçın skorunu belirleyen golünü attı: 3-0. Bu dakikanın ardından fırsatlar yakalansa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Karşılaşmayı 3-0 City kazandı.

Takipçisi Liverpool'un kazandığı haftada hata yapmayan Manchester City puanını 77 yapıp liderliğini sürdürdü. Brighton ise 40 puanla 10. sırada kaldı.