(ÖZET) Manchester City - Brentford maç sonucu: 2-0
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Manchester City, Brentford'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, Brentford ise üst üste 5. yenilgisini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Manchester City, Brentford'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Manchester City liderliğini sürdürdü.
Manchester City'e galibyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 69. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Manchester City puanını 60'a yükseltti. Üst üste 5 mağlubiyetini alan Brentford ise 23 puanda kaldı.