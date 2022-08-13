(ÖZET) Manchester City - Bournemouth maç sonucu: 4-0
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk etti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Lerma(Kendi kalesine) kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk etti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maça kendi asahasında etkili başlayan Manchester City, 19. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 31. dakikada sahneye çıkan Belçikalı yıldız harika bir gole imza atarak skoru 2-0'a getirdi. 37. dakikada ise Phil Foden fileleri havalandırdı ve City devreye 3-0 önde girdi. 2. yarı ilk yarıya kıyasla daha sakin geçerken 79. dakikada Lerma'nın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Manchester City, puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ilk maçını kazanan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.