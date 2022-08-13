(ÖZET) Manchester City - Bournemouth maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk etti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça kendi asahasında etkili başlayan Manchester City, 19. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 31. dakikada sahneye çıkan Belçikalı yıldız harika bir gole imza atarak skoru 2-0'a getirdi. 37. dakikada ise Phil Foden fileleri havalandırdı ve City devreye 3-0 önde girdi. 2. yarı ilk yarıya kıyasla daha sakin geçerken 79. dakikada Lerma'nın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Manchester City, puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ilk maçını kazanan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.



