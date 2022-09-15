(ÖZET) Manchester City-Borussia Dortmund maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borusiia Dortmund'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken 56. dakikada konuk ekip Borussia Dortmund, İngiliz futbolcusu Bellingham ile 1-0 öne geçti.

karşılaşmanın son anlarına kadar skoru elinde tutan Dortmund'a karşı Manchester City, baskısını iyice artırdı. 80.dakikada Savunmadan öne çıkan John Stones, ceza sahası dışından harika bir şut attı ve top filelerle buluştu: 1-1

Haaland eski takımını yıktı

Bu golden yalnızca 4 dakika sonra galibiyet golü için bastıran Manchester City, ikinci golü buldu. Cancelo'nun arka direğe yaptığı ortaya akrobatik bir vuruş yaparak kaleye gönderen Haaland, eski takımına golü attı.

Maçtan 3 puanla ayrılan Manchester City, puanını 6'ya yüksletirken Alman Ekibi Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester City, Kopenhag'ı konuk edecekken Borussia Dortmund Sevilla'ya konuk olacak.