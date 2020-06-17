(ÖZET) Manchester City - Arsenal maç sonucu: 3-0

Premier Lig koronavirüs arasının ardından ilk kez bu akşam Aston Villa - Sheffield United maçıyla başladı. Gecenin önemli maçı ise Manchester City ve Arsenal arasında oynandı.

Manchester City, mücadelen 3-0 galip ayrılırken City'de goller 45+2'de Sterling, 51'de penaltıdan De Bruyne ve uzatmalarda Philip Foden'dan geldi. Maçın kilidini ise adeta David Luiz açtı! İlk golde topu uzaklaştıramayan David Luiz Sterling'e gol pozisyonu yaratırken, 48'de de penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla da oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından Manchester City 60 puana yükseldi. City'nin bitime 9 hafta kala lider Liverpool'la arasında 22 puan fark bulunuyor. Arsenal ise 40 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

7' Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Granit Xhaka oyundan çıkarken Dani Ceballos oyuna giren isim.

13' Ceza sahası içinde topla buluşan Edward Nketiah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25' Pierre Aubameyang rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45+2' Sterling Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

Arsenal'da hatasıyla Manchester City'nin ilk golüne sebebiyet veren David Luiz, ikinci gol öncesi de penaltı yaptırdı ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Brezilyalı, 24'te sakatlanan Pablo Mari'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

51' Penaltıdan De Bruyne skoru City adına 2-0 yaptı.

90' Phil Foden City'yi 3-0 öne geçiren golü attı.

İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva, Mahrez, Sterling, Jesus.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka.







