(ÖZET) Malmö - Sivasspor maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk turu maçında temsilcilerimizden Sivasspor , İsveç deplasmanında Malmö'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

30. dakikada Sivasspor'da Leke James, temsilcimize beraberliği getirse de sonrasında gelen gollere engel olamadık. Malmö'yü galibiyete taşıyan goller; 18. dakikada Moustafa Zeidan, 37. dakikada Anders Christiansen ve 68. dakikada Niklas Moisander'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Ağustos Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sivasspor'un sol kanatta paslaşarak kullandığı kornerde Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

4. dakikada Malmö'de sol kanattan ceza sahası içine giren Veljko Birmancevic'in çaprazdan yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.

7. dakikada Veljko Birmancevic'in yerde kalması sonrası Malmö, Sivasspor ceza sahası çizgisinin tam önünden serbest vuruş şansı yakaladı.

9. dakika içinde Malmö'de Veljko Birmancevic'in kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

11. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in içeri çevirdiği top sonrası Isaac Thelin'in pasında Anders Christiansen'in vuruşu üstten dışarı gitti.

17. dakikada Sivasspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta son çizgiye inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasını Malmö savunması çıkarırken sonrasında topla buluşan Max Gradel'in de sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan döndü.

GOL | 18. dakikada Malmö'nün sol kanattan gelişen atağında Veljko Birmancevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moustafa Zeidan'ın kontrol sonrası dönerek yaptığı vuruşun ağlara gitmesi ile ev sahibi ekip öne geçti: 1-0.

23. dakikada Malmö'de Dennis Hadzikadunic ve Isaac Thelin arasındaki duvar pasında Sivasspor savunması araya girerken ceza sahası dışında topla buluşan Moustafa Zeidan'ın sol ayakla yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

25. dakikada Sivasspor'da sol kanattan dripling ile ceza sahası içine giren Leke James'in çevirdiği top kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

26. dakikada Malmö'de Anders Christiansen'in şutu kaleci Muammer Yıldırım'da kaldı.

27. dakikada rakibinden çok şık şekilde sıyrılan Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği top arkadaşlarının uzağında kalırken atağın devamında sol kanatta topla buluşan Max Gradel'in pasında Uğur Çiftçi'nin yaptığı orta Malmö savunmasının müdahalesi ile kornere gitti.

29. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzun pasında topla buluşan Max Gradel'in içeri çevirdiği top, Malmö savunmasından döndü.

GOL | 30. dakikada temsilcimiz beraberliği yakaladı. Sağ kanatta başlayan atakta sol kanada açılan top sonrası Uğur Çiftçi'nin ortasında Leke James'in şık kafa vuruşu, skoru eşitledi: 1-1.

31. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu Muammer Yıldırım çıkardı ve top kornere gitti.

32. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında yapılan ortayı Malmö'de Joseph Ceesay, uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu yandan auta gitti.

34. dakikada Malmö, Erdal Rakip ile tehlikeli geldi. Orta sahadan rakiplerinden sıyrılarak taşıdığı topla ceza sahasına giren Erdal Rakip'in vuruşu auta gitti.

35. dakikada Malmö'de Moustafa Zeidan'ın pasında topla buluşan Veljko Birmancevic'in Robin Yalçın'ın müdahalesi ile yerde kalması sonrası İsveç ekibi, ceza sahası ön çizgisinde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş şansı elde etti.

GOL | 37. dakikada frikikte Anders Christiansen'in uzak direğe yaptığı vuruş, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi: 2-1.

38. dakikada Max Gradel, Erdal Rakip'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Sivasspor, ceza sahası ön çizgisi sol çaprazdan neredeyse Anders Christansen'in Malmö'yü öne geçirdiği noktadan serbest vuruş şansı yakaladı.

39. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta top, Malmö savunmasına çarparak kornere gitti.

42. dakikada ev sahibi Malmö, üçüncü gol şansını yakaladı. Veljko Birmancevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joseph Ceesay, altı pasın sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceesay'in vuruşunu son anda Sivasspor savunması ve Muammer Yıldırım müdahalesi ile engelleyerek top kornere çıktı.

44. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in vuruşu, Sivasspor savunmasından dönerken sonrasında topla buluşan Anders Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada atılan uzun topta Sivasspor savunmasının arkasına sarkan Veljko Birmancevic, topu içeri çevirirken Fredrik Ulvestad son anda araya girerek rakibine vuruş şansı vermedi.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği topu Malmö savunması karşıladı.

54. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Max Gradel ve Leke James'in duvar pası sonrası Gradel, topu Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın şekilde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu Johan Dahlin'de kaldı.

58. dakikada Malmö, üçüncü gole çok yaklaştı. Bu kez sağ kanatta savunma arkasına atılan topu alan Veljko Birmancevic, Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalırken vuruşuna arka direkte Anders Christiansen dokunamadı.

61. dakikada Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin oyundan çıkarken Charilaos Charisis oyuna girdi.

64. dakikada Malmö'de Joseph Ceesay'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Isaac Thelin'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

66. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, orta sahada kazandığı topla rakip ceza sahasına yaklaşırken sağ kanatta Max Gradel'i topla buluşturdu. Ceza sahası içinde rakibini karşısına alan Gradel'in ceza sahası dışı ön çizgisine çevirdiği top isabetsiz oldu.

GOL | 68. dakikada Malmö'nün sol kanattan kullandığı kornerde Isaac Thelin'in vuruşu Sivasspor savunmasından dönerken altı pasın üzerinde topla buluşan Niklas Moisander'in şutu, Sivasspor ağlarına gitti: 3-1.

70. dakikada ev sahibi Malmö, bir kez daha çok tehlikeli geldi. Sol kanatta Isaac Thelin ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içine giren Moustafa Zeidan, topu altı pasın içine çevirirken Sivasspor savunması son anda araya girmeyi başardı.

71. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta topla buluşan Max Gradel'in ortası kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

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74. dakikada temsilcimizde Robin Yalçın ve Fredrik Ulvestad oyundan çıkarlarken Mustapha Yatabare ve Clinton N'Jie oyuna girdiler.

Büyük fırsat kaçtı

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Max Gradel'in ceza sahası içine pasında Clinton N'Jie, müsait bir pozisyonda topla buluşurken yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

77. dakikada Sivasspor ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Sergio Pena'nın vuruşu kaleci Muammer Yıldırım'da kaldı.

77. dakikada Leke James ile duvar pası sonrası Malmö ceza sahası önünde topla buluşan Mustapha Yatabare'nin sol ayakla yaptığı vuruş, etkili olmadı ve kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

80. dakikada Sivasspor'un kalabalık geldiği hücumda Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayı Malmö savunması karşılarken dönen topta Erdoğan'ın vuruşu bir kez daha rakip savunmadan döndü.

81. dakikada Max Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hakan Arslan'ın arka direkte yaptığı vuruş dışarı gitti.

83. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan'ın yerine Kader Keita oyuna girdi.

84. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Max Gradel'den önce Veljko Birmancevic'in dokunuşu ile top kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Malmö, temsilcimiz Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

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STAT: Eleda

HAKEMLER: William Collum, David McGeachie, Francis Connor

MALMÖ: Johan Dahlin - Niklas Moisander, Erdal Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Isaac Thelin (Dk. 88 Jo Inge Berget), Anders Christiansen (Dk. 82 Hugu Larsson), Felix Beijmo, Joseph Ceesay, Veljko Birmancevic, Moustafa Zeidan (Dk. 71 Emmanuel Lomotey), Dennis Hadzikadunic, Lasse Nielsen

SİVASSPOR: Muammer Yıldırım - Robin Yalçın (Dk. 73 Mustapha Yatabare), Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 82 Kader Keita), Fredrik Ulvestad (Dk. 73 Clinton N'Jie), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 60 Charis Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James

GOLLER: Dk. 18 Moustafa Zeidan, Dk. 37 Anders Christiansen, Dk. 68 Niklas Moisander (Malmö) - Dk. 30 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Niklas Moisander (Malmö) - Robin Yalçın, Dimitrios Goutas, Max Gradel, Mustapha Yatabare (Sivasspor)