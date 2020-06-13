(ÖZET) Mallorca - Barcelona maç sonucu: 4-0

La Liga kapılarını Sevilla’nın, derbide Real Betis’i 2-0 yendiği maçla açmıştı..Ve Lionel Messi’nin sahaya çıkacağı güne geldi çattı. Kaptan Messi’li Barcelona, deplasmanda Mallorca’nın konuğu oldu.

Maça fırtına gibi başlayan Barcelona, henüz 2. dakikada Arturo Vidal ile öne geçti. Golün ardından rüzgarı arkasına alan Quique Setien'in öğrencileri, 37'de Martin Braithwaite ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Seyircisiz oynanan Mallorca-Barcelona maçında Arjantin formasıyla sahaya giren bir kişi, Jordi Alba ile selfie çekildi.

İkinci yarıda da rakip kaleyi ataklarıyla boğan Katalan ekibi, 79'da Jordi Alba ve 90'da Lionel Messi'nin attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Arjantinli yıldız Messi, yaptığı iki asist ve attığı bir golle maça damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından 61 puana yükselen Barça, maç fazlasıyla Real Madrid'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Düşme hattında yer alan Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.



