(ÖZET) Maccabi Haifa-Juventus maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Maccabi Haifa ile Juventus, Sammy Ofer Stadı'nda karşı karşıya geldi, İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. 7. ve 42. dakikalarda Omer Atzili'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanan 4. sıradaki Haifa, gruptaki ilk galibiyetini aldı, 3 puana yükseldi.

20 yıl sonra gelen galibiyet

Barak Bakhar yönetimindeki İsrail ekibinin 2002-03 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi galibiyeti bulunmuyordu. Haifa, Juventus'u eli boş evine göndererek 20 yıl sonra Avrupa'nın 1 numaralı arenasında galibiyet elde etti.

Juve'nin 3. mağlubiyeti

PSG ve Benfica'ya 2-1 kaybetmesinin ardından Haifa engelini de aşamayarak 3 puan ve averajla 3. sırada kalan İtalyan devi ise gruptan çıkma şansını zora soktu. Şok bir mağlubiyet alan Juve'de Angel Di Maria da yaptığı sprint sonrasında arka adalesindeki sakatlık sonrası yerini 24. dakikada Arkadiusz Milik’e bıraktı.

İşler yolunda gitmiyor

Serie A'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan, 13 puanla 8. basamakta yer alan ve lider Napoli'nin 10 puan gerisine düşen Siyah Beyazlılar'da teknik patron Massimiliano Allegri'nin geleceği de Haifa mağlubiyeti sonrası merak konusu oldu.

Grubun 5. haftasında Maccabi Haifa, 25 Ekim’de grubun en büyük favorisi PSG ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus ise aynı gün Benfica'ya konuk olacak, rövanşı kazanmanın peşinde olacak.







