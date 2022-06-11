(ÖZET) Macaristan - Almanya maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te Macaristan, Puskas Arena'da grubun güçlü ekiplerinden Almanya'yı konuk etti. İlk 10 dakika içinde gelen gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Macaristan, 6. dakikada Zsolt Nagy ile öne geçerken Almanya 9. dakikada Jonas Hofmann ile beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe 'nin savunmacılarından Attila Szalai, Macaristan'da maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Macaristan; Almanya, İngiltere, İtalya gibi güçlü rakiplerinin bulunduğu grupta 3 maç sonunda 4 puana ulaştı ve üçüncü maçları 5 puanlı İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Almanya ise üçüncü maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puanda kaldı.