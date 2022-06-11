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(ÖZET) Macaristan - Almanya maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te Macaristan, sahasında ağırladığı Almanya ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçeli Attila Szalai, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

11 Haziran 2022, Cumartesi 23:48 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Macaristan - Almanya maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te Macaristan, Puskas Arena'da grubun güçlü ekiplerinden Almanya'yı konuk etti. İlk 10 dakika içinde gelen gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Macaristan, 6. dakikada Zsolt Nagy ile öne geçerken Almanya 9. dakikada Jonas Hofmann ile beraberliği yakaladı. 

Fenerbahçe 'nin savunmacılarından Attila Szalai, Macaristan'da maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. 

Macaristan; Almanya, İngiltere, İtalya gibi güçlü rakiplerinin bulunduğu grupta 3 maç sonunda 4 puana ulaştı ve üçüncü maçları 5 puanlı İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Almanya ise üçüncü maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puanda kaldı. 

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