(ÖZET) Lyon - Marsilya maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında yarıda kalan ve ertelenen maçın tekrarında Lyon, sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen Marsilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya Marsilya hızlı başladı ve Guendouzi'nin 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 76. dakikada Shaqiri skora dengeyi getirdi. 89. dakikada ise sahneye çıkan Dembele takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi. Lyon sahadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı.

Marsilya'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ise karşılaşmada 86 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 34 yaparken, Marsilya 40 puanda kaldı.



