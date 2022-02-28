(ÖZET) Lyon-Lille maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Lyon'a konuk oldu. Lyon ev sahibi avantajıyla daha baskın oynasa da 35'te golü Gabriel Gudmundsson'la Lille buldu. İlk yarı 1-0 sona ererken, ikinci devrede Lyon beraberlik için rakip kaleye yüklendi.

Atak üstüne atak yapan Mavi-Beyazlılar bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşmayı Lille 1-0 kazandı. Burak Yılmaz, teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ile yaşadığı sorunlar nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Lille puanını 39'a yükseltti, Lyon ise 38 puanda kaldı.



