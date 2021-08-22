ÖZET | Lyon - Clermont maç sonucu: 3-3

Fransa'da Lyon'un kötü gidişatı sürüyor. İlk 2 maçında sadece 1 puan toplayan Lyon, lige yeni yükselmesine rağmen 2'de 2 yapan Clermont'u ağırladı. Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele'nin biri penaltıdan 2 gol attığı ilk 45 dakikayı ev sahibi Lyon 3-1 üstün tamamladı. Maçta son bölüme Lyon'un 2 farklı üstünlüğü ile girilmesine rağmen konuk Clermont pes etmedi ve geçtiğimiz sezon Erzurumspor forması giyen Elbasan Rashani'nin 80 ve 90'da attığı goller maçın skorunu belirledi: 3-3.

Ligdeki ilk galibiyetine çok yaklaşan Lyon yine hüsran yaşadı ve 3. maçlar sonucu 2 puanda kaldı. Clermont ise toplam 7 puanla ligde PSG'nin ardından 2. sıraya yerleşti.

Lyon'un golleri: Moussa Dembele (5' pen, 21'), Lucas Paqueta (45')

Clermont'un golleri: Sinaly Diomande (12' kk), Elbasan Rashani (80', 90')