(ÖZET) Liverpool-Villarreal maç sonucu: 2-0

Kulüpler bazında dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Dün akşam İngiliz ekibi Manchester City sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 devirmeyi başarmıştı. Yarı final müthiş bir maçla başlarken, bu akşam da Liverpool-Villarreal karşılaşması futbolseverlere oldukça keyifli bir maç sundu.

Devleri eleyerek geldi

İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'i 1 puan gerisinden takip ederek şampiyonluk mücadelesi veren, Kupa 1'de ise çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek yarı final biletini kapan Liverpool, bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i eleyen Villarreal karşısında sürprize izin vermedi.

'Çatal'a nişanladı

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan İngilizler, ilk yarıda birçok fırsat bulmasına rağmen fileleri sarsamadı. 42'de Liverpool'lu Thiago orta alandan harika bir şut çıkardı, 'çatal' diye tabir edilen direklerin birleşim noktasından top dışarı çıktı. İspanyol ekibi ilk 45 dakikada iyi savunmayla soyunma odasına golsüz eşitlikle gitse de ikinci devreye Jürgen Klopp'un öğrencileri fırtına gibi girdi.

14 dakikada 2'si geçerli, 4 gol!

50'de Fabinho'nun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, 53'te Henderson'un topu Estupinan'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Bu golden 2 dakika sonra sahneye Sadio Mane çıktı ve skoru bir anda 2-0'a getirdi. 64'te bu kez Fabinho kaleci Rulli'yi çaresiz bıraktı ancak bir kez daha gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Avantajı kaptı

Bu dakikanın ardından Liverpool yine rakip kaleye yüklense de karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Kırmızılar sahadan 2-0 galip ayrıldı, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Szymon Marciniak ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

ÇOK NET KAÇTI!

12' Mane sağ kanattaki Salah'ı gördü ve içeri hareketlendi, Mısırlı yıldız bakarak, görerek 'al da at' dercesine bir orta yaptı, Mane müsait pozisyonda topu kafayla auta gönderdi.

14' Sol kanatta topla buluşan Diaz ceza yayına doğru hareketlenip yerden sert vurdu, kaleci başarılı.

16' Robertson sol taraftan korneri kullandı, Albiol kafayla uzaklaştırdı, yayın az gerisinden Thiago gelişine topu yerden sektirerek vurdu ancak kaleci Rulli yumruklarıyla uzaklaştırdı, ardından ofsayt kararı çıktı.

27' Arnold ceza alanı içindeki Mane'yi gördü, Mane, Salah'a bıraktı, Salah sağ çaprazdan plase denedi ancak üstten aut.

31' Sol kanattan Luis Diaz yine ceza alanı dışından şansını denedi ancak Rulli'nin üstüne...

33' Mane ceza yayında topla buluştu, döndü bekletmeden vudu, Albiol'a çarpan top az farkla kornere gitti.

DİREK!

42' Thiago uzaklardan şansını denedi, 'çatal' diye adlandırılan direklerin birleşiminden top dışarı çıktı.

45' İlk yarının sonuna +1 ekleniyor.

İlk devre golsüz sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL GEÇERSİZ!

50' Arnold sağ kanattan korneri kullandı, Mane içeri çevirdi, Van Dijk kafayla Fabinho'ya bıraktı, Fabinho yakın mesafeden vurup, ağları sarstı ancak Van Dijk için ofsayt bayrağı havada. Gol geçersiz...

GOL!

53' Henderson sağ kanatta ceza sahası çizgisi üzerinden orta yapmak isterken top Estupinan'a çarpınca bir anda kaleye yöneldi, kaleci Rulli çaresiz: 1-0.

GOL!

55' Salah ceza alanına girerken ara pasıyla bir anda Mane'yi kaleci Rulli'yle karşı karşıya bıraktı, Senegalli yıldız fileleri sarstı. Liverpool iki dakikada farkı 2'ye çıkarttı!

LİVERPOOL'UN GOLÜ YİNE SAYILMADI!

64' Arnold sağ kanattan arka direğe falsolu sert bir orta geldi, Robertson gelişine vurdu, golü attı. Ancak gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68' Van Dijk kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan çok sert bir tabiri caizse Villarreal kalesine füze gönderdi, kaleci Rulli yumruklayarak çıkardı. Pozisyonun devamında Liaz ceza alanına girdi, Albiol'u geçti, yerden sağ köşeye bırakmak istedi ancak savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.

79' Diaz yine sağ kanattan ceza alanına girip, şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

90' Mücadelenin sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Liverpool 2-0 kazanıyor ve gelecek hafta İspanya'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı kapıyor.

Liverpool-Villarreal 11'leri:

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Diaz, Salah, Mane.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Parejo, Lo Celso, Danjuma.