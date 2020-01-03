(ÖZET) Liverpool - Sheffield United maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadeelsinde lider Liverpool, Anfield Road'da Sheffield United'ı ağrıladı.

Maçın henüz başında 4. dakikada Mohamed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Sadio Mane 64. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı; 2-0. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 58'e çıkardı ve Leicester City'nin 13, Manchester City'nin ise 14 puan önünde yer aldı.

Liverpool'un bu iki takımdan hala 1 maçı eksik... Kırmızılar çıktığı 20 maçta sadece 1 beraberlik alarak 2 puan kaybetti.

Bu haberi de okudular Erman Özgür: Arda Turan, fiziksel olarak Galatasaray'ı hak etmiyor!



