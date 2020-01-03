(ÖZET) Liverpool - Sheffield United maç sonucu: 2-0
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti ve en yakın rakibi Leicester City'le arasındaki puan farkını yeniden 13'e çıkardı. Kırmızılar'ın hala bir maçı eksik.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadeelsinde lider Liverpool, Anfield Road'da Sheffield United'ı ağrıladı.
Maçın henüz başında 4. dakikada Mohamed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ise Sadio Mane 64. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı; 2-0. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 58'e çıkardı ve Leicester City'nin 13, Manchester City'nin ise 14 puan önünde yer aldı.
Liverpool'un bu iki takımdan hala 1 maçı eksik... Kırmızılar çıktığı 20 maçta sadece 1 beraberlik alarak 2 puan kaybetti.
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