(ÖZET) Liverpool-Rangers maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Liverpool, Rangers'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. Maça çok iyi başlayan İngiliz devi, Trent Alexander-Arnold'ın muhteşem frikik golüyle 7. dakikada öne geçti.

İlk 45 dakika Jürgen Klopp'un ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken rahat bir ikinci yarı geçiren Liverpool, 53. dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, karşılaşma ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İskoç temsilcisinde milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Gruptaki diğer maçta Napoli, deplasmanda 6-1'le geçti. 3. maçında 2. galibiyetini alan Liverpool, 6 puanla haftayı lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Puansız Rangers, son sırada yer alırken 3 puanlı Ajax, 3. sırada kaldı.







