(ÖZET) Liverpool - Norwich City maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Norwich City'yi konuk etti. Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken konuk ekip Norwich City, 48. dakikada Rashica ile 1-0 öne geçti. 64. dakikada Mane ile eşitliği sağlayan Liverpool, 67. dakikada ise Mohamed Salah'ın golüyle 2-1 öne geçti. 81. dakikada ise Liverpool'un yeni transferi Luis Diaz sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Norwich City forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini alan Liverpool, puanını 57'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Norwich City ise 17 puanda kaldı.

Luis Diaz'dan ilk gol

Liverpool'un ara transfer döneminde Porto'dan kadrosuna kattığı Luis Diaz 81. dakikada fileleri havalandırarak, Liverpool formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

Mohamed Salah'tan 150. gol

Liverpool ile 233. maçına çıkan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise 67. dakikada topu apğlara göndererek, İngiliz ekibinde 150. golünü kaydetti.



