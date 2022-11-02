(ÖZET) Liverpool-Napoli maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonucu en çok merak edilen kapışmalarından birinde Liverpool sahasında Napoli'yi konuk etti. İngiltere Premier Ligi'nde işleri pek de istediği gibi gitmeyen Kırmızılar, bu sezon mağlubiyetle tanışmamış İtalyan ekibi karşısında oldukça ofansif bir oyun oynadı.

Dev karşılaşmanın büyük bir bölümünden gol sesi çıkmazken, maçın düğümü son dakikalarda çözüldü. 85'te Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın uzatma anlarında da İngilizler'in yıldız santrforu Darwin Nunez fileleri sarsıp maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Liverpool 15 puana yükseldi, Napoli'yi yakaladı. Ancak averaj üstünlüğü bulunan Çizme ekibi A Grubu'nu lider tamamladı. Liverpool ikinci bitirirken, Ajax üçüncü, Rangers da sonuncu oldu.



