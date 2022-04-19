(ÖZET) Liverpool - Manchester United maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı. İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen mücadeleden Liverpool 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak zirve yarışını sürdürdü.

Anfield'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Liverpool 5. dakikada Luis Diaz'ın golüyle öne geçti. 22. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah, skoru 2-0'a getirirken ilk yarı bu sonuçla geçildi. 68. dakikada ise Sadio Mane farkı 3'e yükseltirken, 85. dakikada yeniden sahneye çıkan Mohamed Salah maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Liverpool, puanını 76'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester United ise 54 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo'ya büyük destek

Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, ezeli rakiplerinde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun vefat eden oğlu için maçın 7. dakikasında 'You'll Never Walk Alone' şarkısını söyledi.



