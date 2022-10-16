(ÖZET) Liverpool - Manchester City maç sonucu: 1-0

Bu sezon beklentilerin uzağında olan Jürgen Klopp'lu Liverpool, Anfield'de Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'yi konuk etti. Sezona kötü bir başlangıç yaparak beklentilerin uzağında kalan Kırmızılılar, City karşısında galip gelerek moral bulmak, Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda zorlu rakibini yenerek lider Arsenal'i yakından takip etmeyi istiyordu. Son dönemin en çok karşılaştırılan iki teknik adamı Jürgen Klopp ile Pep Guardiola düellosunda Klopp'un planları tuttu.

Foden attı, sayılmadı

Haftanın maçında vaadedilenin aksine özellikle ilk yarıda daha tutuk bir oyun vardı ve bu performanslardan gol çıkmadı. Anfiel'da ikinci devrede goller geldi. 56'da Manchester City Phil Foden'ın golüyle skoru 1-0 yaptı ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi. Pozisyon öncesinde faul tespit edilince mücadele golsüz eşitlikle devam etti.

Alisson'un payı büyük

76'da bu kez taraftarı önünde golü Liverpool buldu. Alisson degajı dikti, Salah, Joao Cancelo'dan tek hamlede şık sıyrıldı ve karşı karşıya kaldığı Ederson'u avladı: 1-0. Bu dakikanın ardından karşılıklı ataklar olsa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Kırmızılar kazandı.

Liverpool 13 oldu

Bu sonuçla Liverpool puanını 13'e yükseltip, olumsuz havayı değiştirdi. Manchester City ise 23 puanda kaldı, lider Arsenal'le fark 4'e çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Dev mücadele başladı.

24' Ceza sahası içinde topla buluşan Robertson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

30' Manchester City'de ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernardo Silva tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

35' Erling Haaland altıpas üzerinden şansını denedi ancak isabetsiz.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Mohamed Salah altıpas üzerinden vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

GOL İPTAL!

56' City aradığı golü Foden'la bulsa da pozisyon öncesinde faul tespit edildi. Gol iptal...

GOL!

76' Alisson degajı dikti, Liverpool, City savunmasını boş yakaladı, Salah iyi kontrolle Cancelo'yu geçti, karşı karşıya kaldığı Ederson'u çaresiz bıraktı. Dev maçta Liverpool 1-0 önde.

Karşılaşma sona erdi.

Liverpool - Manchester maçı 11'leri

Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Gomez, Milner, Fabinho, Thiago, Elliott, Jota, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, İlkay, Foden, Bernardo Silva, Haaland



