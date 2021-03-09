ÖZET | Liverpool-Leipzig maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile Porto rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan ilk maçı Liverpool, Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı. Yine aynı stadyumda oynanan maçta yine Liverpool Salah ve Mane'nin attığı gollerle rakibini 2-0 yendi. Bu sonuçla Klopp'un öğrencileri adını Devler Ligi'nde çeyrek finale yazdırmış oldu.

Maçtan dakikalar

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Liverpool oldu. Henüz 2. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan Thiago bir anda boşluk buldu ve ceza sahasına girerken pasını sağındaki Salah'ı görmek istedi. Son anda araya giren Kampl tehlikeyi önledi.

Maçta dakikalar 6'yı gösterdiğinde bir kez daha tehlike yaratan taraf İngiliz temsilcisi Liverpool oldu. Wijnaldum'un savunma arkasına kaldırdığı topa ceza alanı sağ çaprazından Mane ayak üstüyle vurdu, top üstten auta çıktı. Pozisyon noktalanınca Mane için ofsayt bayrağı da kaldırıldı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Leipzig'den geldi. 10. dakikada Nkunku'nun derinlemesine pasında Poulsen'in kontrol edemediği topa Olmo yakın mesafeden vurdu, kaleci Alisson topa kritik bir müdahalede bulunarak golü önledi.

Karşılıklı ataklar

19. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Liverpool oldu. İngiliz ekibinin sağ kanattan kullandığı kornerde kale alanı içindeki Jota nefis bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Gulacsi son anda aynı güzellikte bir refleksle topu yeniden kornere çeldi.

Maç bu dakikalarda hız kazandı. 20. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez de Alman temsilcisi oldu. Sağ kanattan ani gelişen Leipzig atağında Nkunku taç çizgisi önünden ortasını yaptı, kaleci Alisson'un elinden kaçırdığı topu Thiago son anda uzaklaştırdı.









Liverpool gole çok yaklaştı

Mücadelenin 24. dakikasında gole Klopp'un öğrencileri çok yaklaştı. Leipzig'in kullandığı duran top sonrası kontraya çıkan Liverpool'da Salah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Gulacsi'den dönen topu Mane kafayla tamamlamak istedi ancak kaleci bir kez daha gole izin vermedi. Bu atağın bir dakika sonrasında Liverpool yine etkili geldi. Sol kanattan yapılan ortada savunmadan dönen topa Thiago ceza alanı ön çizgisinden röveşatayı vurdu, top bir kez daha Gulacsi'de kaldı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Liverpool yine iyi bir ataktan yararlanamadı. Liverpool yine çok hızlı ve etkili geldi. Mane'nin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Arnold'ın ön direğe çevirdiği topa Salah'tan önce müdahale eden Upamecano tehlikeyi önledi.

33. dakikada Leipzig gole çok yaklaştı. Liverpool defansının dengesiz yakalandığı anda yine Nkunku'nun pası sonrası bu kez Forsberg ceza alanının ilk metrelerinden sol ayağıyla vurdu, Alisson'u geçen top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan Liverpool 41. dakikada yine gole yaklaştı ama bunu skora yansıtamadı. Orta alanda buluştuğu topla cepheden içeri sokulan Diogo Jota'nın sert şutunda kaleci Gulacsi gole izin vermedi.









İlk yarının sonunda mutlak gol kaçtı

İlk yarının sonuna doğru Liverpool yine gol çok ama çok yaklaştı ama skoru yine değiştiremedi. Liverpool inanılmaz bir pozisyonu değerlendiremedi. Savunma arkasına atılan uzun topa Salah hareketlendi. Bu sırada araya girmek isteyen Upamecano'dan seken topu önünde bulan Jota'nın bomboş durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Leipzig'de Nagelsmann, en önemli kozlarından Sörloth'u oyuna sürerek ikinci yarıya başladı. Liverpool ise ilk yarıdaki 11'i ile 2. yarıya başlamayı tercih etti.

Maçın 54. dakikasında Mane'nin derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jota'nın vuruşunda Gulacsi'den dönen topu Salah boş ağlara gönderemedi. Üstten auta çıkan top sonrası ilk pozisyonda Jota için ofsayt bayrağı kalktı.

Sörloth direğe takıldı

Oyuna 2. yarıda dahil olan Sörloth gole çok yaklaştı. 64. dakikada sol kanattan gelişen Hee-Chan'ın ortasında arka taraftaki Sörloth kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

Salah gol perdesini açtı

GOL | Karşılaşmanın 70. dakikasında skordaki denge bozuldu ve Liverpool'da sahneye çıkan Salah takımnı 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Kendi yarı alanından hızlı çıkan Liverpool'da Mane'nin derinlemesine pasına Jota hareketlendi ve hemen yanındaki Salah'ı gördü, Mısırlı yıldız da ceza sahasına girerken topu soluna çekti ve yakın köşeye yerden çok şık bıraktı.

Mane farkı 2'ye çıkarttı

GOL | Liverpool bu dakikalarda üstünlüğü ele aldı ve Salah'ın golünden tam 4 dakika sonra bu kez de Mane ile golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen Liverpool atağında dar alandaki etkili paslaşmalar sonrası Origi'nin ortaya çevirdiği topa arka direkte Mane dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Mücadele sona erdi ve Leipzig'i Budapeşte'de oynanan her iki maçta da 2-0'lık skorlarla mağlup eden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçın 11'leri

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Salah, Mane, Jota

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Kampl, Sabitzer, Dani Olmo, Forsberg, Nkunku, Poulsen



