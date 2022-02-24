(ÖZET) Liverpool-Leeds United maç sonucu: 6-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'dan gol şov... Kırmızılar alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Leeds United'ı konuk etti.

Jurgen Klopp'un öğrencileri 15'te Mohammed Salah'ın penaltısıyla öne geçti. 30'da Joel Matip farkı ikiye çıkardı, 35'te ise Salah ikinci kez geçtiği penaltının başında yine hata yapmadı ve skor bir anda 3-0'a geldi. İlk devreden başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 3-0'la gitti.

İkinci devrede Marcelo Bielsa'nın Leeds'i, Liverpool karşısında direnmeye çalışsa da Kırmızılar son 10 dakikada coştu. 80'de Sadio Mane sahneye çıktı, skor 4-0'a geldi. 90'da Mane bir kez daha ağları havalandırdı ancak 90+3'te sonucu Virgil van Dijk belirledi: 6-0.

Bu sonuçla Liverpool bu sezonun en farklı galibiyetini alarak puanını 60 yaptı ve 63 puanlı lider Manchester City'i takip etti. Leeds ise 23 puanda kaldı.