(ÖZET) Liverpool-Leeds United maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı konuk etti. Leeds adeta maça 1-0 önde başladı. 4'te Rodrigo ağları sarstı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 10 dakika sonra Mısırlı yıldız Mohamed Salah sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi, ilk devre beraberlikle bitti.

İkinci yarıda Liverpool tüm oyunu rakip sahaya yıkıp, golü arasa da bir türlü denge bozulmadı. 89'da ise Leeds sürpriz bir şekilde Crysencio Summerville'yle golü buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Jürgen Klopp'un ekibi bu sonuçla son 5 haftada 3. mağlubiyetini yaşadı ve 16 puanda kaldı. Leeds ise 12 puana yükseldi.