(ÖZET) Liverpool-Everton maç sonucu: 0-2

Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Liverpool ile Everton Anfield Road'da galibiyet için kozlarını paylaştı. 3'te Richarlison ile öne geçen Everton'da 83'te Gylfi Sigurdsson'un penaltısı Liverpool'a büyük bir şok yaşattı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, 40 puana yükseldi ve ezeli rakibiyle puanları eşitledi. Zor günler geçiren ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Jürgen Klopp'un Liverpool'u 40 puanla 6. sırada kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

1999'dan sonra ilk kez

4 maçtır kaybeden Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk kez, 27 Eylül 1999'dan sonra ise evinde ilk kez yenildi.

Liverpool kabus görüyor!

68 maç üst üste iç sahada yenilmeyen Liverpool en son 1923'te iç sahada 4 maç üst üste kaybetti.



