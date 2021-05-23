ÖZET | Liverpool - Crystal Palace maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalardan birisi de Liverpool - Crystal Palace karşılaşmasıydı. Maç öncesinde UEFA Avrupa Ligi-Şampiyonlar Ligi arasında mekik dokuyan Chelsea, Liverpool ve Leicester City'nin karşılaşmaları bir yandan da ülkemizi yakından ilgilendiriyordu. Chelsea'nin ilk 4 içerisinde olması Beşiktaş 'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılması için kapıyı açacaktı.

Liverpool ilk yarının 36. dakikasında Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Sol köşeden kullanılan kornerde top ceza sahasına gönderildi. Orada yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Mane takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyun oynayan ev sahibi ekip, 74. dakikada ilk golün sahibi Mane ile durumu 2-0'a getirdi. Crystal Palace yarı alanında paslaşmalar sonrasında kendisini arka bölgede unutturan Mane, en son topla buluşan isim oldu. Senegalli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Chelsea ile Leicester'ın kaybetmesi sonrasında Liverpool sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.