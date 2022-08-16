(ÖZET) Liverpool - Crystal Palace maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

Anfield'da oynanan mücadelede ilk golü konuk ekip Crystal Palace, 32. dakikada Wilfried Zaha ile bulurken ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

Darwin Nunez'in kırmızı kartı

Mücadelenin 57. dakikasında ise Liverpool'un bu sezon kadrosuna kattığı Darwin Nunez şoke eden bir harekete imza attı. Uruguaylı yıldız rakibi Joachim Andersen ile gerginlik yaşadı. Nunez, gerginlik sırasında rakibine kafa attı ve maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Beraberlik golü

10 kişi kalan Liverpool maçı bırakmadı ve 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Maçta başka gol olmazken iki ekip birer puanla maçtan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez berabere kalan Liverpool puanını 2'ye yükseltirken, ilk puanını elde eden Crystal Palace puanını 1 yaptı.



