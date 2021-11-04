(ÖZET) Liverpool-Atletico Madrid maç sonucu: 2-0
Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i Diogo Jota ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. 4'te 4 yapan İngiliz ekibi, 12 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Atletico ise 4 puanla haftayı 3. sırada kapattı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan ve Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği 90 dakika, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İngiliz devine galibiyeti getiren goller; 13. dakikada Diogo Jota ve 21. dakikada Sadio Mane'den geldi.
Zorlu maçta fire vermeyen ve 4'te 4 yapan Liverpool, 12 puana ulaştı, gruptan çıkmayı garantiledi. 4 puanda kalan Atletico Madrid ise 3. sırada yer aldı.
Gruptaki diğer maçta Milan ile Porto, 1-1 berabere kaldı. 1 puanlı Milan son sırada haftayı tamamlarken, 5 puanlı Porto, 2. sırada kendisine yer buldu.