(ÖZET) Liverpool-Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan ve Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği 90 dakika, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İngiliz devine galibiyeti getiren goller; 13. dakikada Diogo Jota ve 21. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Zorlu maçta fire vermeyen ve 4'te 4 yapan Liverpool, 12 puana ulaştı, gruptan çıkmayı garantiledi. 4 puanda kalan Atletico Madrid ise 3. sırada yer aldı.

Gruptaki diğer maçta Milan ile Porto, 1-1 berabere kaldı. 1 puanlı Milan son sırada haftayı tamamlarken, 5 puanlı Porto, 2. sırada kendisine yer buldu.







