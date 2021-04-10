ÖZET | Liverpool - Aston Villa maç sonucu: 2-1
Liverpool sahasında oynadığı Aston Villa maçını son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve evinde 8 maç aradan sonra kazandı. 2021 yılında Anfield Stadı'nda ilk kez kazanan Jürgen Klopp'un ekibi puanını 52 yapıp maç fazlasıyla 4.sıraya yükseldi
Premier Lig'in 31.haftasında Liverpool sahasında oynadığı Aston Villa'yı 2-1 yendi. Sahasında oynadığı son 8 maçı kazanamayan Liverpool, Aston Villa'yı yenip bir anlamda şeytanın bacağını kırdı.
2021 yılında Anfield Stadı'nda ilk kez kazanan Jürgen Klopp'un ekibi puanını 52 yapıp maç fazlasıyla 4.sıraya yükseldi. Milli oyuncu Ozan Kabak, ilk 11'de maça başlarken 89 dakika sahada kaldı
Liverpool adına golleri 57.dakikada Salah, 90.dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti. Aston Villa adına tek golü ise 43.dakikada Watkins kaydetti. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Aston Villa evinde 7-2 kazanmıştı.