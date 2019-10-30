(ÖZET) Liverpool - Arsenal maç sonucu: 5-5 (Penaltılar: 5-4)

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool ile Arsenal, Anfield Road'ta kozlarını paylaştı. İki devi karşı karşıya getiren maçta Jürgen Klopp ve Unai Emery, kadro tercihlerini genç ve az forma şansı bulan oyunculardan yaptı.

Skor perdesini açan gol 6. dakikada geldi. Mustafi'nin kendi kalesine attığı golün ardından Liverpool 1-0 öne geçti. Golün ardından hemen toparlanan Arsenal, 19'da Torreira, 26 ve 36'da Martinelli'nin ayağından bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi.

İlk devrenin skorunu belirleyen gol 43. dakikada penaltıdan James Milner'dan geldi. İlk devre 5 gol çıkarken, ikinci yarıda düello devam etti. Mesut Özil'in asistinde topu ağlara gönderen Ashley Maitland-Niles, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mesut Özil, 24 Eylül'deki Nottingham Forest maçından sonra Liverpool karşısında ilk kez ilk 11'de başladı.

Taraftar desteğini arkasında alan Liverpool, 58'de Chamberlain, 62'de Origi ile art arda 2 gol buldu. Arsenal'in cevabı Willock'la 70'de gelirken, skoru belirleyen gol 90'da Origi'den geldi. Kendisinin 2, takımının 5. golünü kaydeden yıldız golcü, maçın 5-5 bitmesini sağladı.

90 dakika 5-5 sona ererken kazananı penaltı atışları belirledi. Tarihi maçın sonunda çeyrek finale yükselen takım penaltı atışlarından rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Liverpool oldu.

Farklı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve mücadelesini sürdüren Liverpool, Anfield Road'daki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Klopp'un öğrencileri, 24 galibiyet alırken, 4 kez de rakipleriyle puanları paylaştı.