(ÖZET) Liverpool-Arsenal maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de 12. haftanın en kritik maçlarından birisi Anfield'da oynandı. Jürgen Klopp'lu Liverpool ile Mikel Arteta'lı Arsenal'in kapışmasında gülen taraf ev sahibi oldu. Anfield'da oynanan ve Michael Oliver'ın yönettiği 90 dakikayı 4-0 önde tamamlayan Liverpool, 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu, ezeli rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller; 39. dakikada Sadio Mane, 52. dakikada Diogo Jota, 73. dakikada Mohamed Salah ve 77. dakikada Takumi Minamino'dan geldi.

Bu sonucun ardından 25 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 8 maçlık mağlubiyet, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kuzey Londra ekibi ise 20 puanla 5. sırada kaldı.







