(ÖZET) Liverpool - Ajax maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti. Son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanan İngiliz ekibi, rakibini 89. dakikada Joel Matip'in kaydettiği gol ile yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anfield'da oynanan karşılaşmaya Liverpool taraftarlarının da desteğiyle etkili başladı ve 17. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 27. dakikada Ajax, Salah'ın golüne Mohammed Kudus ile karşılık verdi ve maça dengeyi getirdi. Takımlar devreye 1-1'lik eşitlikle girerken 89. dakikada sahneye çıkan Joel Matip, Liverpool'a 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte ilk hafta mücadelesinde Napoli'ye karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Liverpool moral buldu ve 3 puana yükseldi. İlk haftada Rangers'ı deviren Ajax ise 3 puanda kaldı.



