ÖZET | Lille - Wolfsburg maç sonucu: 0 - 0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu başladı. G Grubu'nun ilk haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Alman ekibi Wolfsburg'u ağırladı. İkinci yarıda rakibi 10 kişi kalan Lille, maç boyunca rakibini oldukça zorladı ancak galibiyet golünü atmayı başaramadı.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise son 17 dakika süre aldı. Burak Yılmaz toplamda 6 şut çekerken 3 kez isabet sağladı ancak galibiyet golü gelmedi.

Lille'in 49.dakikada David ile bulduğu gol ile 90+6.dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonucu iptal oldu









Lille-Wolfsburg ilk 11'leri

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Ikone, David, Gomes, Burak Yılmaz

Wolfsburg: Casteels, Brooks, Lacroix, Mbabu, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Baku, Philipp, Weghorst









Maçtan dakikalar

13.dakikada kornerden gelen topa Botman vurdu top üstten auta gitti

38.dakikada Gomes uzaktan kaleyi denedi şutu auta gitti

İlk yarı golsüz sona erdi.

GOL İPTAL!! 49.dakikada Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti ancak hakem VAR incelemesi sonucu golü iptal etti

KIRMIZI KART! 62.dakikada Wolfsburg takımında Brooks, çift sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip 10 kişi

NET POZİSYON! 69.dakikada ceza sahasındaki karambolde kale sahasında Burak Yılmaz kafayı vurdu şutunu kaleci Casteels güçlükle kurtardı.

YUSUF YAZICI OYUNDA! 73.dakikada Angel Gomes çıktı Yusuf girdi

PENALTI İPTAL! 90+6.dakikada Onana'nın çizgiye yakın bölgede yerde kalmasına hakem Makkelie penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonucu pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. Serbest vuruşu Burak Yılmaz kullandı ama şutu isabetli olmadı

Mücadele golsüz sona erdi.









UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül 2021:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)