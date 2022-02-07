(ÖZET) Lille-PSG maç sonucu: 1-5

Fransa Ligue 1'in 23. hafta kapışmasında son şampiyon Lille, yıldızlar topluluğu PSG'yi ağırladı. Dev maça PSG hızlı başladı. 10. dakikada Danilo Pereira, Paris ekibini öne geçirdi. 28'de genç savunmacı Sven Botman, Lille'e beraberliği getirdi. Bu dakikanın ardından baskılarını artıran PSG 32'de Presnel Kimpembe ile 2-1'i yakaladı.

Messi'den ikinci gol

38'de sahneye Arjantinli süperstar Lionel Messi çıktı, bu sezonki 2. golünü atarken, takımını da 3-1 öne geçirdi. PSG soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

Mbappe sonucu belirledi

Mücadelenin ikinci devresi de hızlı başladı. Danilo Pereira 51'de bir kez daha fileleri sarstı ve skorboard 4-1 olarak güncellendi. 67'de ise Kylian Mbappe fileleri sarstı ve maçın sonucu belirledi: 5-1.

PSG farkın kapanmasını engelledi

Bu sonuçla PSG art arda 3. galibiyetini alıp, puanını 56'ya yükseltip, zirvede farkın kapanmasını engelledi. PSG'nin en yakın takipçisi 43 puanlı Marsilya olurken, Lille 32 puanla 11. sırada kaldı.

Burak kadroda yok

Dev maçta milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz geçen hafta hocası Jocelyn Gourvennec'le yaşadığı gerilim nedeniyle kadroda yer almadı.